Сьогодні у Дніпрі не вмикатимуть вуличне освітлення: причина

Це пов’язано з необхідністю економії електроенергії у вечірній час.
Про це повідомляє ДніпроTV.
Зазначається, що світло на вулицях Дніпра з’явиться тоді, коли будуть завершені роботи із відновлення енергосистеми України.
Крім того, вуличне освітлення вимкнуть у Новомосковську.
Нагадаємо, через ракетні атаки по енергетичним об’єктам України та Дніпропетровщини мешканців регіону закликають заощаджувати електроенергію. Особливо в години пікового навантаження – з 17.00 до 22.00.
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