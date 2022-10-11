Сьогодні у Дніпрі не вмикатимуть вуличне освітлення: причина

Сьогодні, 11 жовтня, на вулицях Дніпра не вмикатимуть вуличне освітлення.

Це пов’язано з необхідністю економії електроенергії у вечірній час.

Про це повідомляє ДніпроTV.

Зазначається, що світло на вулицях Дніпра з’явиться тоді, коли будуть завершені роботи із відновлення енергосистеми України.

Крім того, вуличне освітлення вимкнуть у Новомосковську.

Нагадаємо, через ракетні атаки по енергетичним об’єктам України та Дніпропетровщини мешканців регіону закликають заощаджувати електроенергію. Особливо в години пікового навантаження – з 17.00 до 22.00.

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