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У Дніпрі на Перемозі виросли антипаркувальні гриби

Сьогодні 17:24
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Дуже креативно!

Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі виросли антипаркувальні гриби

На жаль, дуже часто власники автомобілів паркують свої машини у недозволених місцях, у дворах багатоквартирних будинків, на виїздах із дворів, біля під’їздів – так, що ці автівки заважають іншим жителям. Крім цього, часто такі авто заважають проїзду швидких та бригад рятувальників.
 
Тому жителі одного із будинків на житловому масиві Перемога вирішили боротися із проблемою радикальним способом та встановили антипаркувальні гриби. Їхня висота – 60 сантиметрів.

 
Тепер ніякі автохами не зможуть там припаркувати свою автівку. До того ж такі “грибочки” є прикрасою двору.
 

Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі виросли антипаркувальні грибиУкраїнська

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