Виконував бойове завдання: на війні загинув 39-річний Герой з Дніпропетровщини

Виконуючи бойове завдання поблизу Бахмута Донецької області, 5 жовтня загинув Захисник із Дніпропетровщини Володимир Пархонюк. Йому було 39 років.
Про це повідомляє Кам’янська районна державна адміністрація.
Володимир проходив строкову військову службу у 2001-2003 роках. Приєднався до лав ЗСУ по мобілізації у травні цього року. У нього залишилися донька, батьки, сестра та брат.
Висловлюємо щирі співчуття родині полеглого воїна. Вічна слава!
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