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  • Виконував бойове завдання: на війні загинув 39-річний Герой з Дніпропетровщини

Виконував бойове завдання: на війні загинув 39-річний Герой з Дніпропетровщини

Сьогодні 18:15
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Світла пам'ять!

Новости Днепра про Виконував бойове завдання: на війні загинув 39-річний Герой з Дніпропетровщини

Виконуючи бойове завдання поблизу Бахмута Донецької області, 5 жовтня загинув Захисник із Дніпропетровщини Володимир Пархонюк. Йому було 39 років.

Про це повідомляє Кам’янська районна державна адміністрація.

Володимир проходив строкову військову службу у 2001-2003 роках. Приєднався до лав ЗСУ по мобілізації у травні цього року. У нього залишилися донька, батьки, сестра та брат.

Висловлюємо щирі співчуття родині полеглого воїна. Вічна слава!

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Новости Днепра про Виконував бойове завдання: на війні загинув 39-річний Герой з ДніпропетровщиниУкраїнська

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