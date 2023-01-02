У Дніпрі на Новому мосту перекинулася автівка (ВІДЕО)

Сьогодні, 2 січня, у Дніпрі на Новому мосту сталася аварія.

Там перекинулася автівка.

Відео опублікували місцеві мешканці в соціальних мережах.

Що саме стало причиною аварії – поки невідомо. Також немає інформації про те, у якому стані водій та чи був ще хтось в машині під час ДТП.

На місце очікується приїзд патрульних.

Також варто зазначити, що рух мостом у напрямку центру ускладнено.

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