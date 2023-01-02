Мер Дніпра запропонував відмовитись від олів’є

Міський голова Дніпра запропонував поступово відмовлятися від радянських новорічних звичок та від “шуби” та олів’є. Про це він написав на своїй сторінці в фейсбук.
Відверто скажу, що я вже не можу жерти ті олів’є та «шубу». Бо третій день пішов. Тому є пропозиція. Давайте будемо поступово відмовляться від цих радянських звичок. Це якщо по-чесному та насправді «геть від Москви», – написав Філатов.
А от до холодця очільник Дніпра не так категорично ставиться.
За холодець віддам душу. Особливо якщо з гірчицею. Його можу жерти тиждень, – написав Філатов.
Зазначимо, що олів’є вигадав француз Люс’єн Олів’є, який працював в московському ресторані. Проте вишуканий салат пізніше переробили та створили більш бюджетну радянську версію. Тепер ця страва вважається одним із символів Нового року у країнах, які входили в склад СРСР.
Цього року в Україні почали відмовлятися від олів’є, вважаючи його ще одним із спадків радянщини. Після цього в українському суспільстві виникла ціла дискусія. Одні підтримують цю ідею, а інші не хочуть втрачати традиції, які вони пам’ятають ще з дитинства.
А ось холодець можна сміливо вважати українською стравою. Інші назви: захолод чи драглі – так називають застиглий густий м’ясний бульйон, зі шматочками м’яса або овочів. Свої версії холодцю є в Польщі та Румунії. На Росії його називають студень.
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