Мер Дніпра запропонував відмовитись від олів’є

Міський голова Дніпра запропонував відмовитися від радянських традицій на Новий рік.

Міський голова Дніпра запропонував поступово відмовлятися від радянських новорічних звичок та від “шуби” та олів’є. Про це він написав на своїй сторінці в фейсбук.

Відверто скажу, що я вже не можу жерти ті олів’є та «шубу». Бо третій день пішов. Тому є пропозиція. Давайте будемо поступово відмовляться від цих радянських звичок. Це якщо по-чесному та насправді «геть від Москви», – написав Філатов.

А от до холодця очільник Дніпра не так категорично ставиться.

За холодець віддам душу. Особливо якщо з гірчицею. Його можу жерти тиждень, – написав Філатов.

Зазначимо, що олів’є вигадав француз Люс’єн Олів’є, який працював в московському ресторані. Проте вишуканий салат пізніше переробили та створили більш бюджетну радянську версію. Тепер ця страва вважається одним із символів Нового року у країнах, які входили в склад СРСР.

Цього року в Україні почали відмовлятися від олів’є, вважаючи його ще одним із спадків радянщини. Після цього в українському суспільстві виникла ціла дискусія. Одні підтримують цю ідею, а інші не хочуть втрачати традиції, які вони пам’ятають ще з дитинства.

А ось холодець можна сміливо вважати українською стравою. Інші назви: захолод чи драглі – так називають застиглий густий м’ясний бульйон, зі шматочками м’яса або овочів. Свої версії холодцю є в Польщі та Румунії. На Росії його називають студень.

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