В Днепре на Новом мосту перевернулся автомобиль (ВИДЕО)

Там перевернулся автомобиль.
Видео опубликовали местные жители в социальных сетях.
Что именно стало причиной аварии – пока неизвестно. Также нет информации о том, в каком состоянии водитель и был ли кто-то еще в машине во время ДТП.
На место ожидается приезд патрульных.
Также следует отметить, что движение по мосту в направлении центра затруднено.
Читайте также:
Автор:
В Украине в этом году было аномальное тепло на Новый…
В Днепре патрульные отвели домой потерявшуюся перед Новым годом пенсионерку.
В Днепре задержан мужчина, который в новогоднюю ночь запускал салюты…
Мэр Днепра предложил отказаться от советских традиций на Новый год.
В Украине в этом году было аномальное тепло на Новый год.
В Украине с 1 января этого года начинает действовать ряд нововведений в экономической сфере. Прежде всего, касаются они новых налогов, повышения стоимости электроэнергии, оформления субсидии, больничных и даже наличия «упаковочных» пакетов в магазинах Днепра. Журналисты dnepr.info собрали подборку из ТОП-10…
Ужас...
В Днепре патрульные отвели домой потерявшуюся перед Новым годом пенсионерку.
В Днепре задержан мужчина, который в новогоднюю ночь запускал салюты с балкона
Мэр Днепра предложил отказаться от советских традиций на Новый год.
Днепр замкнул ТОП самых привлекательных городов Украины.
В Днепре спасатели вытаскивали котика из-под капота автомобиля.
За прошедшие сутки, 1 января, противник нанес 51 авиационный удар, в том числе применил 44 иранских дрона. Все они были сбиты подразделениями сил обороны Украины.
В Новомосковске 90-летний дедушка сбил женщину, когда та переходила дорогу.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!