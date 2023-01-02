В Днепре на Новом мосту перевернулся автомобиль (ВИДЕО)

Сегодня, 2 января, в Днепре на Новом мосту произошла авария.

Там перевернулся автомобиль.

Видео опубликовали местные жители в социальных сетях.

Что именно стало причиной аварии – пока неизвестно. Также нет информации о том, в каком состоянии водитель и был ли кто-то еще в машине во время ДТП.

На место ожидается приезд патрульных.

Также следует отметить, что движение по мосту в направлении центра затруднено.

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