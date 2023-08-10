У Дніпрі на Набережній Перемоги бачили людей зі зброєю та поліцію: що відомо

На Перемозі відбувалося щось дивне.

У четвер, 10 серпня, на Набережній Перемоги бачили поліцію та людей зі зброєю.

Спочатку повідомлялося, що проходить затримання, але згодом з’явилося повідомлення, що це навчання.

Нагадаємо, раніше очільник ОВА Сергій Лисак попереджав про навчання Сил оборони та безпеки.

Працюватимуть чотири дні, а тому може бути гучно. Мешканців області прошу не лякатися. Ви під надійним захистом, – повідомляє Сергій Лисак.

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