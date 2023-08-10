В Днепре на Набережной Победы видели людей с оружием и полицией: что известно

На Победе происходило что-то странное.

В четверг 10 августа на Набережной Победы видели полицию и людей с оружием.

Сначала сообщалось, что проходит задержание, но впоследствии появилось сообщение, что это учения.

Напомним, ранее глава ОВА Сергей Лысак предупреждал об учебе Сил обороны и безопасности с 8 августа.

Будут работать четыре дня, а потому может быть громко. Жителей области прошу не пугаться. Вы под надежной защитой, – сообщает Сергей Лысак.

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