В Днепре на Набережной Победы видели людей с оружием и полицией: что известно

В четверг 10 августа на Набережной Победы видели полицию и людей с оружием.
Сначала сообщалось, что проходит задержание, но впоследствии появилось сообщение, что это учения.
Напомним, ранее глава ОВА Сергей Лысак предупреждал об учебе Сил обороны и безопасности с 8 августа.
Будут работать четыре дня, а потому может быть громко. Жителей области прошу не пугаться. Вы под надежной защитой, – сообщает Сергей Лысак.
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