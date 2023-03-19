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У Дніпрі на Монастирському острові чоловік зістрибнув з мосту

Сьогодні 08:42
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Сьогодні, 19 березня, у Дніпрі стався жахливий інцидент.

Новости Днепра про У Дніпрі на Монастирському острові чоловік зістрибнув з мосту

На Монастирському острові чоловік зістрибнув з мосту.

Момент засняли камери відеоспостереження.

Як пізніше повідомили у місцевих Telegram-каналах, чоловіка врятувала водна поліція.

Наразі невідомо, в якому він стані.

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Новости Днепра про У Дніпрі на Монастирському острові чоловік зістрибнув з мостуУкраїнська

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