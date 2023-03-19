У Дніпрі на Монастирському острові чоловік зістрибнув з мосту

На Монастирському острові чоловік зістрибнув з мосту.
Момент засняли камери відеоспостереження.
Як пізніше повідомили у місцевих Telegram-каналах, чоловіка врятувала водна поліція.
Наразі невідомо, в якому він стані.
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