Під Дніпром у пожежі живцем згоріли свійські тварини

Повідомлення про займання надійшло до Служби порятунку «101» приблизно о 10:20. Про це пише пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.
Прибувши за вказаною адресою, рятувальники встановили, що на території приватної садиби зайнялась допоміжна надвірна споруда. Всередині знаходилося п’ять кіз. На жаль, врятувати тварин не вдалося – усі вони згоріли живцем.
Площа пожежі склала 12 кв.м.
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Анна Кравчук
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