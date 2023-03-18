Під Дніпром у пожежі живцем згоріли свійські тварини

У суботу, 18 березня, у селі Іванівка Дніпровського району сталася пожежа на території приватного домоволодіння.

Повідомлення про займання надійшло до Служби порятунку «101» приблизно о 10:20. Про це пише пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши за вказаною адресою, рятувальники встановили, що на території приватної садиби зайнялась допоміжна надвірна споруда. Всередині знаходилося п’ять кіз. На жаль, врятувати тварин не вдалося – усі вони згоріли живцем.

Площа пожежі склала 12 кв.м.

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