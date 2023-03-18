У Дніпропетровській області зміниться графік деяких приміських поїздів
У Дніпропетровській області зміниться графік деяких приміських поїздів
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З 20 березня у Дніпропетровській області зміниться графік чотирьох електричок.
Оновлений розклад руху оприлюднили на сайті “Придніпровської залізниці”:
приміський поїзд № 6479 Мирова – Марганець відправлятиметься зі ст. Мирова о 05:20 (замість 04:15), пл. 132-й км – 05:26-05:27, пл. 125-й км – 05:34-05:35, прибуття до ст. Марганець о 05:40 (замість 04:40);
електричка № 6478 Марганець – Мирова вирушатиме зі ст. Марганець о 19:40 (замість 20:44), пл. 125-й км – 19:49-19:50; пл. 132-й км – 19:56-19:57, прибуття до ст. Мирова о 20:05 (замість 21:07);
приміський поїзд № 6076 Кривий Ріг-Головний – Нікополь відправлятиметься зі ст. Кривий Ріг-Головний о 08:40 (замість 07:05), ст. Новоблочна – 08:50-08:51, ст. Батуринська – 08:59-09:00, ст. Радушна – 09:07-09:08, пл. Нива Трудова – 09:18-09:19, пл. 29-й км – 09:23-09:24, ст. Апостолове – 09:34-09:36; ст. Тік – 10:02-10:03, ст. Підстепне – 10:15-10:16, ст. Чортомлик – 10:30-10:31, пл. 86-й км – 10:43-10:44, прибуття до ст. Нікополь об 11:03 (замість 09:28);
поїзд № 6075 Запоріжжя-2 – Марганець вирушатиме зі ст. Запоріжжя-2 о 15:46 (замість 15:04), ст. імені Анатолія Алімова – 15:56-15:57, пл. 174-й км – 16:00-16:01, ст. Запорізька Січ – 16:10-16:11, пл. 168-й км – 16:16-16:17; пл. 166-й км – 16:21-16:22, ст. Дніпробуд-2 – 16:27-16:28, ст. Канцерівка – 16:43-16:44, ст. Мирова – 17:09-17:10, прибуття до ст. Марганець о 17:30 (замість 16:48)
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