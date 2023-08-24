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  • У Дніпрі на Мандриківській через сміття та сухе гілля ледве не загорілося авто

У Дніпрі на Мандриківській через сміття та сухе гілля ледве не загорілося авто

Сьогодні 16:51
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Будь ласка, будьте обережні з вогнем!

Новости Днепра про У Дніпрі на Мандриківській через сміття та сухе гілля ледве не загорілося авто

Учора, 23 серпня, на вулиці Мандриківська сталася пожежа.

Там на відкритій території горіли сміття та сухе гілля – вогонь міг поширитися на припаркований поруч автомобіль Ford.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Власник побачив загрозу та відігнав авто на безпечну відстань, проте вогонь встиг пошкодити пластмасові конструкції автівки та бокове дзеркало.

Прибувши на місце, рятувальники оперативно ліквідували займання.

Новости Днепра про У Дніпрі на Мандриківській через сміття та сухе гілля ледве не загорілося авто

Вкотре закликаємо усіх бути обережними з вогнем, не палити сміття та сухостій, адже подібні дії можуть закінчитися трагедією. До того ж у Дніпрі та області оголошено пожежну небезпеку.

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Новости Днепра про У Дніпрі на Мандриківській через сміття та сухе гілля ледве не загорілося автоУкраїнська

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