У Дніпрі в озері Куряче знайшли тіло чоловіка

На озері Курячому в Дніпрі потонув чоловік. Виклик до ДСНС надійшов о 11:28. Подія сталася в Амур-Нижньодніпровському районі міста Дніпро.
За повідомленням направлено водолазів-рятувальників міста у складі чергового відділення.
Приїхавши на місце трагедії, водолази обстежили весь периметр озера. На глибині 6 метрів тіло потонулого чоловіка було виявлено, доправлено до берега та передано представникам поліції.
До робіт залучено 5 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області
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