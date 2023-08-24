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У Дніпрі в озері Куряче знайшли тіло чоловіка

Сьогодні 15:10
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У Дніпрі чергова трагедія на воді.

Новости Днепра про У Дніпрі в озері Куряче знайшли тіло чоловіка

На озері Курячому в Дніпрі потонув чоловік. Виклик до ДСНС надійшов о 11:28. Подія сталася в Амур-Нижньодніпровському районі міста Дніпро.

За повідомленням направлено водолазів-рятувальників міста у складі чергового відділення.

Приїхавши на місце трагедії, водолази обстежили весь периметр озера. На глибині 6 метрів тіло потонулого чоловіка було виявлено, доправлено до берега та передано представникам поліції.

До робіт залучено 5 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області

Новости Днепра про У Дніпрі в озері Куряче знайшли тіло чоловіка

Новости Днепра про У Дніпрі в озері Куряче знайшли тіло чоловіка

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Новости Днепра про У Дніпрі в озері Куряче знайшли тіло чоловікаУкраїнська

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