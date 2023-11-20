У Дніпрі на Героїв Рятувальників спалахнула масштабна пожежа: коментар ДСНС

Вогонь охопив 200 кв. м.

Сьогодні вночі о 02:26 на лінію “101” повідомили, що на вулиці Героїв Рятувальників (раніше Володі Дубініна) сталася пожежа.

Рятувальники оперативно прибули на місце, там вони з’ясували, що горить двоповерхова будівля, що не експлуатується. Вогонь охопив дах, перекриття та внутрішні приміщення будівлі. Загальна площа займання склала 200 кв. м.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

ДСНС-ники о 6 ранку ліквідували займання.

На щастя, ніхто не постраждав.

До гасіння пожежі залучили 10 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Читайте також:

Українська

Автор: