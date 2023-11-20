У Дніпрі на зупинках помітили величезні черги: як працює громадський транспорт

Краще виходьте з дому раніше!

Сьогодні вранці на зупинках у Дніпрі помітили величезні черги – деякі з них розтягнулися на десяток метрів.

Фото опублікували місцеві Telegram-канали.

Але, як повідомили у Дніпровській міській раді, майже всі трамвайні, тролейбусні та автобусні маршрути працюють у штатному режимі за розкладом робочого дня. На маршрути електротранспорту вийдуть 210 одиниць рухомого складу. Також по місту працюватимуть 92 автобусні маршрути, на яких курсуватимуть 685 автобусів (з них 103 – великої місткості).

А щодо змін, то через ремонт трамвайного переїзду на перехресті вул. Павлова – вул. Академіка Белелюбського трамваї №19 не курсуватимуть, трамвайний маршрут №18 буде підсилено.

Також у зв’язку з аварійним ремонтом трамвайного переїзду на перехресті просп. Дмитра Яворницького та вул. Михайла Грушевського:

трамвайний маршрут №1 призупинить рух, натомість відновиться робота трамвая №7 «Вокзал – УДУНТ»;

працюватиме тимчасовий трамвайний маршрут №1-К («Вокзал – вул. Центральна»);

тролейбус «кільце Б» призупинить рух;

тролейбусні маршрути №1 та №4 буде скорочено до пл. Героїв Майдану;

автобусні маршрути № 87-Б, 101-А, 146-Б та 157-А в напрямку залізничного вокзалу курсуватимуть в об’їзд ремонту за схемою «просп. Дмитра Яворницького – вул. Гоголя – вул. Святослава Хороброго – вул. Андрія Фабра – просп. Дмитра Яворницького». Далі – за маршрутом;

автобусні маршрути №124-А та №136 в напрямку правого берега об’їжджатимуть за схемою «Центральний міст – вул. Князя Володимира Великого – вул. Володимира Мономаха – вул. Короленка – просп. Дмитра Яворницького»;

автобусні маршрути №91, 136-А, 151-А курсуватимуть за схемою «Новий центр – вул. Королеви Єлизавети ІІ – вул. Європейська – вул. Князя Володимира Великого – вул. Володимира Мономаха – вул. Короленка – просп. Дмитра Яворницького – вул. Михайла Грушевського», далі – за маршрутом. У зворотному напрямку – без змін.

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Уральській величезна гілка впала на дорогу та заблокувала рух.

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