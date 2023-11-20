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  • Об’їжджайте: у Дніпрі на Уральській величезна гілка впала на дорогу та заблокувала рух

Об’їжджайте: у Дніпрі на Уральській величезна гілка впала на дорогу та заблокувала рух

Сьогодні 08:19
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У Дніпрі почалася зима - випало чимало снігу, який вже наробив біди.

Новости Днепра про Об'їжджайте: у Дніпрі на Уральській величезна гілка впала на дорогу та заблокувала рух

Так, вранці на вулиці Уральській величезна гілка впала на дорогу. Через це рух транспорту на цій ділянці тимчасово заблоковано.

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний. Війна”.

На місці вже працюють комунальники.

Новости Днепра про Об'їжджайте: у Дніпрі на Уральській величезна гілка впала на дорогу та заблокувала рух

Зазначимо, це не перший випадок деревопаду у Дніпрі та області від учорашнього вечора. У ДСНС повідомили, що за ніч рятувальників 24 рази залучали до прибирання повалених дерев та гілок, які перешкоджали руху автомобільного транспорту (це по всій області).

Новости Днепра про Об'їжджайте: у Дніпрі на Уральській величезна гілка впала на дорогу та заблокувала рух

Новости Днепра про Об'їжджайте: у Дніпрі на Уральській величезна гілка впала на дорогу та заблокувала рух

Новости Днепра про Об'їжджайте: у Дніпрі на Уральській величезна гілка впала на дорогу та заблокувала рух

Новости Днепра про Об'їжджайте: у Дніпрі на Уральській величезна гілка впала на дорогу та заблокувала рух

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Новости Днепра про Об'їжджайте: у Дніпрі на Уральській величезна гілка впала на дорогу та заблокувала рухУкраїнська

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