Об’їжджайте: у Дніпрі на Уральській величезна гілка впала на дорогу та заблокувала рух

Так, вранці на вулиці Уральській величезна гілка впала на дорогу. Через це рух транспорту на цій ділянці тимчасово заблоковано.
Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний. Війна”.
На місці вже працюють комунальники.
Зазначимо, це не перший випадок деревопаду у Дніпрі та області від учорашнього вечора. У ДСНС повідомили, що за ніч рятувальників 24 рази залучали до прибирання повалених дерев та гілок, які перешкоджали руху автомобільного транспорту (це по всій області).
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