Об’їжджайте: у Дніпрі на Уральській величезна гілка впала на дорогу та заблокувала рух

У Дніпрі почалася зима - випало чимало снігу, який вже наробив біди.

Так, вранці на вулиці Уральській величезна гілка впала на дорогу. Через це рух транспорту на цій ділянці тимчасово заблоковано.

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний. Війна”.

На місці вже працюють комунальники.

Зазначимо, це не перший випадок деревопаду у Дніпрі та області від учорашнього вечора. У ДСНС повідомили, що за ніч рятувальників 24 рази залучали до прибирання повалених дерев та гілок, які перешкоджали руху автомобільного транспорту (це по всій області).

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