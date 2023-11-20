В Днепре на Героев Спасателей вспыхнул масштабный пожар: комментарий ГСЧС

Сегодня ночью в 02:26 на линию «101» сообщили, что на улице Героев Спасателей (ранее Володи Дубинина) произошел пожар.
Спасатели оперативно прибыли на место, там они выяснили, что горит двухэтажное неэксплуатируемое здание. Огонь охватил крышу, перекрытие и внутренние помещения здания. Общая площадь возгорания составила 200 кв. м.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
ГСЧС-ники в 6 утра ликвидировали возгорание.
К счастью, никто не пострадал.
К тушению пожара привлекли 10 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники.
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