У Дніпрі на Гагаріна сталася жахлива автотроща через «зеленого змія»: що з водієм

Учора ввечері, 12 жовтня, на проспекті Гагаріна сталася жахлива автотроща.

Там водій автомобіля Audi, ймовірно, перевищив безпечну швидкість, не впорався з керуванням та виїхав на тротуар, де врізався в паркан. Уламки пошкодили ще один автомобіль, який проїжджав у цей час повз.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції.

На щастя, ні водій Audi, ні інші учасники дорожнього руху не постраждали.

На місце ДТП викликали патрульних. Вони виявили у водія іномарки ознаки сп’яніння, крім того, в авто була пляшка горілки.

Чоловік сказав, що вживав алкоголь вже після аварії, але від проходження медогляду у встановленому законом порядку він відмовився.

Патрульні склали на керманича матеріали за ч. 4 ст. 130 (Вживання алкоголю водієм транспортного засобу після ДТП до проведення медогляду) та ч. 1 ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

На громадянина чекає суд.

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