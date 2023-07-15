У Дніпрі на дитячому майданчику чоловік пограбував 10-річну дівчинку

Учора, 14 липня, на спецлінію "102" зателефонувала жінка.

Вона повідомила, що у її 10-річної доньки на дитячому майданчику на вулиці Титова невідомий відібрав телефон і пішов геть.

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції.

Патрульні отримали від дівчинки та її матері прикмети зловмисника. Також вони переглянули камери відеоспостереження і з’ясували, куди пішов грабіжник.

Через деякий час схожого за прикметами чоловіка виявили і зупинили на перехресті проспекта Поля та вулиці Титова. Потерпіла дитина впізнала свого кривдника.

Зловмисник зізнався, що телефон, який він відібрав у дівчинки, він сховав вдома.

Чоловіка затримали та доставили до відділку поліції. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Марганці чоловік попросив телефон, щоб подзвонити, а потім здав його в ломбард.

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