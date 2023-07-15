Косив мокру траву: у Дніпрі пенсіонера вбило струмом

Днями у Дніпрі сталася трагедія.

Пенсіонера вбило струмом.

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний”.

Зазначається, що на території дачної ділянки чоловік косив електрокосою траву. Через те, що вона була мокра, містянина вдарило струмом.

На жаль, він помер.

Будь ласка, будьте обережні, бережіть себе та свої рідних.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в реанімації помер 12-річний хлопчик, якого вдарило струмом.

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