В Днепре на детской площадке мужчина ограбил 10-летнюю девочку

Она сообщила, что у ее 10-летней дочери на детской площадке по улице Титова неизвестный отобрал телефон и ушел.
Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции.
Патрульные получили от девочки и ее матери приметы злоумышленника. Также они просмотрели камеры видеонаблюдения и выяснили, куда пошел грабитель.
Через некоторое время похожего по приметам мужчину обнаружили и остановили на перекрестке проспекта Поля и улицы Титова. Пострадавший ребенок узнал своего обидчика.
Злоумышленник признался, что телефон, который он отобрал у девочки, он спрятал дома.
Мужчину задержали и доставили в отделение полиции. Продолжаются следственные действия.
Напомним, ранее мы писали, что в Марганце мужчина попросил телефон, чтобы позвонить, а затем сдал его в ломбард.
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