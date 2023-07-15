В Днепре на детской площадке мужчина ограбил 10-летнюю девочку

Вчера, 14 июля, на спецлинию "102" позвонила женщина.

Она сообщила, что у ее 10-летней дочери на детской площадке по улице Титова неизвестный отобрал телефон и ушел.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции.

Патрульные получили от девочки и ее матери приметы злоумышленника. Также они просмотрели камеры видеонаблюдения и выяснили, куда пошел грабитель.

Через некоторое время похожего по приметам мужчину обнаружили и остановили на перекрестке проспекта Поля и улицы Титова. Пострадавший ребенок узнал своего обидчика.

Злоумышленник признался, что телефон, который он отобрал у девочки, он спрятал дома.

Мужчину задержали и доставили в отделение полиции. Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее мы писали, что в Марганце мужчина попросил телефон, чтобы позвонить, а затем сдал его в ломбард.

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