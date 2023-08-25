У Дніпрі на День Незалежності побили рекорд року з народжуваності

День Незалежності у Дніпрі був рекордним. Принаймні у пологових будинках. Як повідомили у міськраді Дніпра, за минулу добу в Дніпрі народилося 33 немовляти. Це найбільша кількість новонароджених з початку цього року.
На світ з’явилося 14 дівчаток та 19 хлопчиків.
Востаннє рекорд народжуваності встановили на початку липня. Тоді за добу на світ з’явилося понад два десятки маленьких дніпрян.
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