Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі на День Незалежності побили рекорд року з народжуваності

Сьогодні 12:01
просмотров

У Дніпрі зафіксували черговий рекордний бейбі-бум.

Новости Днепра про У Дніпрі на День Незалежності побили рекорд року з народжуваності

День Незалежності у Дніпрі був рекордним. Принаймні у пологових будинках. Як повідомили у міськраді Дніпра, за минулу добу в Дніпрі народилося 33 немовляти. Це найбільша кількість новонароджених з початку цього року. 

На світ з’явилося 14 дівчаток та 19 хлопчиків. 

Востаннє рекорд народжуваності встановили на початку липня. Тоді за добу на світ з’явилося понад два десятки маленьких дніпрян. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі на День Незалежності побили рекорд року з народжуваностіУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на День Незалежності побили рекорд року з народжуваностіРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Сотні людей у передмісті та Дніпрі залишилися без води: коли її повернуть
Новини Дніпра
Сьогодні 11:31
Сотні людей у передмісті та Дніпрі залишилися без води: коли її повернуть

У Дніпрі та передмісті 25 серпня багато відключень води.

СБУ знає поіменно всіх військових РФ, які причетні до теракту в Дніпрі в січні 2023
Новини Дніпра
Сьогодні 10:57
СБУ знає поіменно всіх військових РФ, які причетні до теракту в Дніпрі в січні 2023

СБУ знає усіх росіян хто був причетний до удару по…

Через Дніпро запустили додаткову електричку до Краматорська: графік руху
Новини Дніпра
Сьогодні 10:32
Через Дніпро запустили додаткову електричку до Краматорська: графік руху

Укрзалізниця запустить електричку з Дніпропетровщини до Краматорська.

У Дніпрі “підпалили” москву (ВІДЕО)
Новини Дніпра
Сьогодні 10:27
У Дніпрі “підпалили” москву (ВІДЕО)

Хоч поки це візуалізація, але зазвичай думки матеріалізуються!

Наверх