У Дніпрі на День Незалежності побили рекорд року з народжуваності

У Дніпрі зафіксували черговий рекордний бейбі-бум.

День Незалежності у Дніпрі був рекордним. Принаймні у пологових будинках. Як повідомили у міськраді Дніпра, за минулу добу в Дніпрі народилося 33 немовляти. Це найбільша кількість новонароджених з початку цього року.

На світ з’явилося 14 дівчаток та 19 хлопчиків.

Востаннє рекорд народжуваності встановили на початку липня. Тоді за добу на світ з’явилося понад два десятки маленьких дніпрян.

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