В Днепре на День Независимости побили рекорд года по рождаемости

День независимости в Днепре был рекордным. По крайней мере, в роддомах. Как сообщили в горсовете Днепра, за минувшие сутки в Днепре родилось 33 младенца. Это самое большое количество новорожденных с начала этого года.
На свет появилось 14 девочек и 19 мальчиков.
В последний раз рекорд рождаемости установили в начале июля. Тогда за сутки на свет появилось более двух десятков маленьких днепрян.
Читайте также:
Автор:
В Днепре возобновлена работа автовокзала, который 24 августа пострадал от…
Ужасное событие произошло 23 августа в Варасском районе Ровенской области.
В Днепре и пригороде 25 августа много отключений воды.
СБУ знает всех россиян, кто был причастен к удару по…
В Днепре возобновлена работа автовокзала, который 24 августа пострадал от ракетного удара.
Ужасное событие произошло 23 августа в Варасском районе Ровенской области.
В Днепре и пригороде 25 августа много отключений воды.
Нейрохирург Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова Андрей Сирко стал «Национальной легендой Украины»!
СБУ знает всех россиян, кто был причастен к удару по многоэтажке в Днепре.
Укрзализныця запустит электричку из Днепропетровщины в Краматорск.
Хоть пока это визуализация, но обычно мысли материализуются!
Сегодня ночью в селе Грушевка Криворожского района произошел пожар.
Светлая память!
Без паники!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!