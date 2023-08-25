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В Днепре на День Независимости побили рекорд года по рождаемости

Сегодня 12:01
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В Днепре зафиксировали очередной рекордный бейби-бум.

Новости Днепра про В Днепре на День Независимости побили рекорд года по рождаемости

День независимости в Днепре был рекордным. По крайней мере, в роддомах. Как сообщили в горсовете Днепра, за минувшие сутки в Днепре родилось 33 младенца. Это самое большое количество новорожденных с начала этого года.

На свет появилось 14 девочек и 19 мальчиков.

В последний раз рекорд рождаемости установили в начале июля. Тогда за сутки на свет появилось более двух десятков маленьких днепрян.

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