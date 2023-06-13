У Дніпрі на Антоновича зіткнулися маршрутка та трамвай

Сьогодні, 13 червня, у Дніпрі на вулиці Володимира Антоновича сталася аварія.
Там зіткнулися маршрутка та трамвай.
Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний”.
За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.
На місце події очікується приїзд правоохоронців.
Рух трамваїв може бути тимчасово ускладнено – враховуйте цю інформацію!
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