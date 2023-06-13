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У Дніпрі на Антоновича зіткнулися маршрутка та трамвай

Сьогодні 13:10
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Будьте обережні за кермом!

Новости Днепра про У Дніпрі на Антоновича зіткнулися маршрутка та трамвай

Сьогодні, 13 червня, у Дніпрі на вулиці Володимира Антоновича сталася аварія.

Там зіткнулися маршрутка та трамвай.

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний”.

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

На місце події очікується приїзд правоохоронців.

Рух трамваїв може бути тимчасово ускладнено – враховуйте цю інформацію!

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Новости Днепра про У Дніпрі на Антоновича зіткнулися маршрутка та трамвайУкраїнська

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