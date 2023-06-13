“Це їдять діти”: у дніпровському АТБ продають солодкі десерти зі цвіллю

Неприємний сюрприз чекав покупців, які хотіли поласувати молочним десертом.

У супермаркеті АТБ, розташованому на проспекті Олександра Поля, 7, неправильно зберігають молочні продукти. Такий висновок зробили дніпряни, які придбали в цьому магазині сирковий десерт “Дольче”.

Дніпрянка стверджує, що товар не був прострочений, тому вона неприємно здивувалася, коли відкривши десерт, побачила шмат плісняви. На упакуванні вказано, що сирочок треба вжити до 16 червня, а на календарі 12 число, тому жінка грішить на супермаркет, де не дотримувалися умов зберігання.

Купила у АТБ на просп. Олександра Поля, 7, десерт “Дольче” не прострочений. Тоді чому там цвіль? Можу зробити висновок про неправильне зберігання товару, а це та продукція, яку їдять діти, – пише покупчиня.

Інші покупці теж зазначають, що подекуди в магазинах АТБ не дотримуються правил зберігання продуктів.

Нічого несподіваного. Це у них норма – вже кілька місяців продають морозиво (особливо в ріжку), яке розтануло. Воно попливло, а вони його знову до холодильника, – скаржаться дніпряни.

Будьте обережні, а якщо вам продали неякісний товар, то варто про це повідомити співробітників магазину. Нагадаємо, іноді неякісні товари можна повернути навіть без чека. Для цього треба звернутися із заявою до директора магазину та попросити копію чеків. Головне пам’ятати час та касу, на якій ви робили покупку.

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