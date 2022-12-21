У Дніпрі на Аеропортівській зіштовхнулись Mazda та SouEast

У середу, 21 грудня, на вулиці Аеропортівській, біля віадука, трапилася аварія.

За попередньою інформацією, Mazda врізалася ззаду у SouEast. Травмувалася жінка, яка сиділа в останній машині. За словами поліцейських, в неї струс мозку.

Усі обставини встановлюються. Бережіть себе.

Джерело: Інформатор

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