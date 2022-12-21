В Днепре на Аэропортовской столкнулись Mazda и SouEast

По предварительной информации, Mazda врезалась сзади в SouEast. Травмировалась женщина, сидевшая в последней машине. По словам полицейских, у нее сотрясение мозга.
Обстоятельства выясняются. Берегите себя.
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