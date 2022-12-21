В Днепре на Аэропортовской столкнулись Mazda и SouEast

По предварительной информации, Mazda врезалась сзади в SouEast. Травмировалась женщина, сидевшая в последней машине. По словам полицейских, у нее сотрясение мозга.

В среду, 21 декабря, на Аэропортовской улице, возле виадука, произошла авария.

Сегодня в Днепре на улице Титова из одного из магазинов…

Российские оккупанты терпят значительные потери на фронте и усиливают контрразведывательные…

Россияне терпят значительные потери и усиливают контрразведывательные мероприятия, — Генштаб Российские оккупанты терпят значительные потери на фронте и усиливают контрразведывательные мероприятия во временно оккупированных населенных пунктах. просмотров

В Днепре мужчина украл из магазина меховую жилетку и спрятал ее в детской коляске Сегодня в Днепре на улице Титова из одного из магазинов мужчина украл меховую жилетку. 1 просмотров

Женщины-агенты работают в тылу врага и даже делают для этого пластические операции, – интервью главы СБУ Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк похвалил украинское подполье, которое помогает украинской спецслужбе в контрразведывательной деятельности. Особо глава СБУ отметил женщин-агенток. 0 просмотров

Без икры, но с мандаринами: что можно купить на 1 тыс грн на новогодний стол в Днепре Согласно расчетам Национального научного центра «Институт аграрной экономики» цена новогоднего стола для украинцев в этом году выросла почти на 44% по сравнению с предыдущим 2021 и теперь составляет 2665 грн. Эта сумма практически равна прожиточному минимуму в Украине в 2684… просмотров