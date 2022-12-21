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В Днепре на Аэропортовской столкнулись Mazda и SouEast

Сегодня 19:45
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В среду, 21 декабря, на Аэропортовской улице, возле виадука, произошла авария.

Новости Днепра про В Днепре на Аэропортовской столкнулись Mazda и SouEast

По предварительной информации, Mazda врезалась сзади в SouEast. Травмировалась женщина, сидевшая в последней машине. По словам полицейских, у нее сотрясение мозга.

Обстоятельства выясняются. Берегите себя.

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