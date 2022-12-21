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  • Жінки-агенти працюють в тилу ворога та навіть роблять для цього пластичні операції, – інтерв’ю очільника СБУ

Жінки-агенти працюють в тилу ворога та навіть роблять для цього пластичні операції, – інтерв’ю очільника СБУ

Сьогодні 18:28
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Голова Служби безпеки України Василь Малюк похвалив українське підпілля, яке допомагає українській спецслужбі у контррозвідувальній діяльності. Особливо очільник СБУ відзначив жінок-агенток.

Новости Днепра про Жінки-агенти працюють в тилу ворога та навіть роблять для цього пластичні операції, - інтерв'ю очільника СБУ

Про це Василь Малюк розповів у інтерв’ю для телеканалу “1+1”.

Дуже багато патріотично налаштованих людей, які можуть, вміють та виконують патріотичні задачі. Особливо, до речі, я хотів би відмітити жіночу складову в наявному агентурному апараті. Це просто вищий пілотаж, справжні амазонки контррозвідувальної діяльності. Упевнений, що після нашої перемоги окремі сюжети можуть бути екранізовані в кінофільмах і блокбастерах. Бо це робота в тилу ворога, пов’язана з активними контррозвідувальними заходами. Їм при житті пам’ятники треба ставити, — сказав він.

Малюк також зазначив, що окремі з них вже пройшли через пластичну хірургію, через зміну анкетних даних.

У подальшому вони продовжують виконувати завдання. Я принагідно їм дякую, — сказав глава СБУ.

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Новости Днепра про Жінки-агенти працюють в тилу ворога та навіть роблять для цього пластичні операції, - інтерв'ю очільника СБУУкраїнська

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