У Дніпрі чоловік викрав з магазину хутряну жилетку та заховав її у дитячій колясці

Сьогодні у Дніпрі на вулиці Титова з одного із магазинів чоловік поцупив хутряну жилетку.

Момент крадіжки зафіксували камери спостереження.

Як видно на кадрах, чоловік, жінка та дитина разом зайшли до магазину, коли вони вийшли, то чоловік зняв із вішалки жилетку та сховав її в дитячій колясці.

Потім подружжя швиденько втекло з місця злочину.

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