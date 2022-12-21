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  • У Дніпрі чоловік викрав з магазину хутряну жилетку та заховав її у дитячій колясці

У Дніпрі чоловік викрав з магазину хутряну жилетку та заховав її у дитячій колясці

Сьогодні 18:50
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Сьогодні у Дніпрі на вулиці Титова з одного із магазинів чоловік поцупив хутряну жилетку.

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік викрав з магазину хутряну жилетку та заховав її у дитячій колясці

Момент крадіжки зафіксували камери спостереження.

Як видно на кадрах, чоловік, жінка та дитина разом зайшли до магазину, коли вони вийшли, то чоловік зняв із вішалки жилетку та сховав її в дитячій колясці.

Потім подружжя швиденько втекло з місця злочину.

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Новости Днепра про У Дніпрі чоловік викрав з магазину хутряну жилетку та заховав її у дитячій колясціУкраїнська

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