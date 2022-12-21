Новий фейк: пропагандисти рф стверджують, що у Дніпрі хлопець танцював перед мозаїкою зі свастикою

17 грудня пропагандистські Telegram-канали почали поширювати відео, на якому хлопець танцює перед мозаїкою зі свастикою у центрі Дніпра.

Начебто це відбулося у минулу суботу.

Як зазначають у Telegram-каналі “Стоп фейк Дніпро”, така інформація є не зовсім точною. Насправді і відео, і окремі світлині витвору «невідомого митця» були опубліковані ще 11 січня 2021 року, у вівторок, у Telegram-каналі «ХД Днепр».

Ця піксельна дошка знаходиться в центрі Дніпра, будь-хто може викласти своє зображення на ній. До того ж на відео дуже багато вуличного освітлення та присутні новорічні вуличні прикраси. Враховуючи воєнний час та проблеми з електропостачанням, наразі важко знайти таку кількість освітлення.

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