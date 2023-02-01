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У Дніпрі можна залишити побажання ворогам на знищеному БТР (ФОТО)

Сьогодні 11:11
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Дніпрян запрошують залишити послання до росіян на знищеному БТР.

Новости Днепра про У Дніпрі можна залишити побажання ворогам на знищеному БТР (ФОТО)

Якщо ви хотіли побачити знищенний російський БТР – ваш час настав. В музеї “АТО” з’явився новий експонат.

Його привезли сюди зі звільненого Лиману. Зазначається, що в БТР влучив “Джавелін”, тому техніка сильно пошкоджена.

Приходьте, беріть крейду або фарби, пишіть свої побажання “рускому кораблю” прямо на броні. Світ має це бачити, – йдеться в повідомленні.

Новости Днепра про У Дніпрі можна залишити побажання ворогам на знищеному БТР (ФОТО)

Зазначимо, що Музей “Громадянський подвиг Дніпропетровщини в подіях АТО” заснували у 2016 році. Експонатами стали документи, фото, особисті речі, зброя та медичні інструменти, які мали відношення до учасників АТО.

Тепер музей поповнився артефактами пов’язаними з повномасштабною російсько-українською війною.

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Новости Днепра про У Дніпрі можна залишити побажання ворогам на знищеному БТР (ФОТО)Українська Новости Днепра про У Дніпрі можна залишити побажання ворогам на знищеному БТР (ФОТО)Русский

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