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  • У Дніпрі за донат для військових можна придбати оздоблені петриківським розписом тубуси від мін (ФОТО)

У Дніпрі за донат для військових можна придбати оздоблені петриківським розписом тубуси від мін (ФОТО)

Сьогодні 18:32
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У Дніпрі вихованці та майстрині Палацу творчості дітей та юнацтва оздоблюють петриківським розписом тубуси від 60- та 82-міліметрових мін, якими наші військові активно нищать ворога на фронті.

Новости Днепра про У Дніпрі за донат для військових можна придбати оздоблені петриківським розписом тубуси від мін (ФОТО)

Про це повідомляють у Дніпровській міській раді.

Такі тубуси можна придбати за донат, звернувшись до департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання міської ради у соціальних мережах: Facebook або Instagram.

Усі вилучені кошти підуть на допомогу 232-му батальйону Дніпра.

Новости Днепра про У Дніпрі за донат для військових можна придбати оздоблені петриківським розписом тубуси від мін (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі за донат для військових можна придбати оздоблені петриківським розписом тубуси від мін (ФОТО)

Розпис артефактів, пов’язаних із війною, розпочався із протитанкових їжаків до Дня міста. Тоді презентували 9 великих їжаків як символ тих дев’яти регіонів, які найбільше постраждали від повномасштабного вторгнення рф. Після цього робили маленькі сувенірні їжаки. Усі вилучені кошти пішли на допомогу нашим захисникам. А цього разу вихованці Палацу творчості дітей та юнацтва спільно з майстринями закладу розписують петриківським розписом тубуси від 60- та 82-міліметрових мін, – розповіли у міськраді.

Новости Днепра про У Дніпрі за донат для військових можна придбати оздоблені петриківським розписом тубуси від мін (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі за донат для військових можна придбати оздоблені петриківським розписом тубуси від мін (ФОТО)

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Новости Днепра про У Дніпрі за донат для військових можна придбати оздоблені петриківським розписом тубуси від мін (ФОТО)Українська Новости Днепра про У Дніпрі за донат для військових можна придбати оздоблені петриківським розписом тубуси від мін (ФОТО)Русский

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