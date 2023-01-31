У Дніпрі за донат для військових можна придбати оздоблені петриківським розписом тубуси від мін (ФОТО)

У Дніпрі вихованці та майстрині Палацу творчості дітей та юнацтва оздоблюють петриківським розписом тубуси від 60- та 82-міліметрових мін, якими наші військові активно нищать ворога на фронті.

Про це повідомляють у Дніпровській міській раді.

Такі тубуси можна придбати за донат, звернувшись до департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання міської ради у соціальних мережах: Facebook або Instagram.

Усі вилучені кошти підуть на допомогу 232-му батальйону Дніпра.

Розпис артефактів, пов’язаних із війною, розпочався із протитанкових їжаків до Дня міста. Тоді презентували 9 великих їжаків як символ тих дев’яти регіонів, які найбільше постраждали від повномасштабного вторгнення рф. Після цього робили маленькі сувенірні їжаки. Усі вилучені кошти пішли на допомогу нашим захисникам. А цього разу вихованці Палацу творчості дітей та юнацтва спільно з майстринями закладу розписують петриківським розписом тубуси від 60- та 82-міліметрових мін, – розповіли у міськраді.

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