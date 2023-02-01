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Плануйте маршрут: як працює громадський транспорт Дніпра 1 лютого

Сьогодні 08:30
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У середу, 1 лютого, у Дніпрі на маршрутах електротранспорту працюють технічні рейси.

Новости Днепра про Плануйте маршрут: як працює громадський транспорт Дніпра 1 лютого

На тролейбусних маршрутах № 1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 16, 20 курсують 37 транспортних засобів.

На трамвайні маршрути № 1, 5, 9, 11, 12, 15, 17, 18, 19 вийшло 50 вагонів.

Режим роботи технічних рейсів у робочі дні: з 06:00 до 10:00 та з 16:00 до 21:00.

Енергетична ситуація у Дніпрі залишається складною. У зв’язку з цим ситуація із рухом технічних рейсів протягом дня може змінюватись.

Також по місту працює 90 автобусних маршрутів у загальній кількості 789 автобусів (з них 149 – автобуси великої місткості).

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