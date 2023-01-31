З 1 лютого в маршрутках Дніпра можна буде розрахуватися за проїзд смартфоном: в яких саме

Йдеться про маршрути №101К, №32К, №75К та №109К.
Про це повідомляє департамент транспорту Дніпровської міської ради.
Відтепер, щоб оплатити проїзд, треба відсканувати спеціальний QR-код через застосунок «Приват24». Після цього на екрані з’явиться електронний квиток, який необхідно «закомпостувати».
Наліпки з QR-кодами вже розмістили в комунальних автобусах – в кожному по 11 штук.
Їх розклеїли так, аби пасажирам в різних частинах салону було зручно скористатися безготівковою оплатою.
Нагадаємо, вартість проїзду складає 15 гривень.
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