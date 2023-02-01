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В Днепре можно оставить пожелания врагам на уничтоженном БТР (ФОТО)

Сегодня 11:11
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Днепрян приглашают оставить послание к россиянам на уничтоженном БТР.

Новости Днепра про В Днепре можно оставить пожелания врагам на уничтоженном БТР (ФОТО)

Если вы хотели увидеть уничтоженный российский БТР – ваше время пришло. В музее «АТО» появился новый экспонат.

Его привезли сюда из освобожденного Лимана. В БТР попал «Джавелин», поэтому техника сильно повреждена.

Приходите, берите мел или краски, пишите свои пожелания «русскому кораблю» прямо на броне. Мир должен это видеть, – говорится в сообщении.

Новости Днепра про В Днепре можно оставить пожелания врагам на уничтоженном БТР (ФОТО)

Музей «Гражданский подвиг Днепропетровщины в событиях АТО» основали в 2016 году. Экспонатами стали документы, фото, личные вещи, оружие и медицинские инструменты, относящиеся к участникам АТО.

Теперь музей пополнился артефактами, связанными с полномасштабной русско-украинской войной.

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Новости Днепра про В Днепре можно оставить пожелания врагам на уничтоженном БТР (ФОТО)Українська Новости Днепра про В Днепре можно оставить пожелания врагам на уничтоженном БТР (ФОТО)Русский

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