В Днепре можно оставить пожелания врагам на уничтоженном БТР (ФОТО)

Днепрян приглашают оставить послание к россиянам на уничтоженном БТР.

Если вы хотели увидеть уничтоженный российский БТР – ваше время пришло. В музее «АТО» появился новый экспонат.

Его привезли сюда из освобожденного Лимана. В БТР попал «Джавелин», поэтому техника сильно повреждена.

Приходите, берите мел или краски, пишите свои пожелания «русскому кораблю» прямо на броне. Мир должен это видеть, – говорится в сообщении.

Музей «Гражданский подвиг Днепропетровщины в событиях АТО» основали в 2016 году. Экспонатами стали документы, фото, личные вещи, оружие и медицинские инструменты, относящиеся к участникам АТО.

Теперь музей пополнился артефактами, связанными с полномасштабной русско-украинской войной.

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