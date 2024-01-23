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У Дніпрі може стати менше зареєстрованих ЗМІ

Сьогодні 12:43
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До 31 березня 2024 року уже зареєстровані ЗМІ, аби залишатися у цьому статусі, мають перереєструватися. Інакше вони будуть працювати як незареєстровані.

Новости Днепра про У Дніпрі може стати менше зареєстрованих ЗМІ

Про це повідомляє Національна спілка журналістів України.

Зазначається, що для реєстрації потрібно подати заяву до Нацради з питань телебачення та радіомовлення за спеціальною формою:

Для юридичної особи:

  • ідентифікаційні дані;
  • адреса, за якою здійснюється редакційний контроль, якщо вона не збігається з адресою місцезнаходження (для аудіовізуальних, друкованих та онлайн-медіа);
  • контактні дані;
  • прізвище, ім’я та по батькові керівника юрособи;
  • кінцевий бенефіціарний власник (за наявності).

Для ФОП:

  • ідентифікаційні дані;
  • місце реєстрації або надання сервісу, контактні дані.

Нацрада підготувала для суб’єктів у сфері медіа інструкцію, як пройти процес реєстрації (дивись інфографіку).

Зазначимо, зареєстровані ЗМІ мають законодавчий захист та низку преференцій. Зареєстровані медіа не можна буде заблокувати взагалі, навіть тимчасово, а незареєстровані — лише до двох тижнів.

Новости Днепра про У Дніпрі може стати менше зареєстрованих ЗМІ

Новости Днепра про У Дніпрі може стати менше зареєстрованих ЗМІ

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Новости Днепра про У Дніпрі може стати менше зареєстрованих ЗМІУкраїнська

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