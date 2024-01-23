У Дніпрі може стати менше зареєстрованих ЗМІ

Про це повідомляє Національна спілка журналістів України.
Зазначається, що для реєстрації потрібно подати заяву до Нацради з питань телебачення та радіомовлення за спеціальною формою:
Для юридичної особи:
Для ФОП:
Нацрада підготувала для суб’єктів у сфері медіа інструкцію, як пройти процес реєстрації (дивись інфографіку).
Зазначимо, зареєстровані ЗМІ мають законодавчий захист та низку преференцій. Зареєстровані медіа не можна буде заблокувати взагалі, навіть тимчасово, а незареєстровані — лише до двох тижнів.
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