У Дніпрі може стати менше зареєстрованих ЗМІ

До 31 березня 2024 року уже зареєстровані ЗМІ, аби залишатися у цьому статусі, мають перереєструватися. Інакше вони будуть працювати як незареєстровані.

Про це повідомляє Національна спілка журналістів України.

Зазначається, що для реєстрації потрібно подати заяву до Нацради з питань телебачення та радіомовлення за спеціальною формою:

Для юридичної особи:

ідентифікаційні дані;

адреса, за якою здійснюється редакційний контроль, якщо вона не збігається з адресою місцезнаходження (для аудіовізуальних, друкованих та онлайн-медіа);

контактні дані;

прізвище, ім’я та по батькові керівника юрособи;

кінцевий бенефіціарний власник (за наявності).

Для ФОП:

ідентифікаційні дані;

місце реєстрації або надання сервісу, контактні дані.

Нацрада підготувала для суб’єктів у сфері медіа інструкцію, як пройти процес реєстрації (дивись інфографіку).

Зазначимо, зареєстровані ЗМІ мають законодавчий захист та низку преференцій. Зареєстровані медіа не можна буде заблокувати взагалі, навіть тимчасово, а незареєстровані — лише до двох тижнів.

Читайте також:

Українська

Автор: