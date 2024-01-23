В Днепре может стать меньше зарегистрированных СМИ

До 31 марта 2024 года уже зарегистрированные СМИ, чтобы оставаться в этом статусе, должны перерегистрироваться. Иначе они будут работать как незарегистрированные.

Об этом сообщает Национальный союз журналистов Украины.

Отмечается, что для регистрации нужно подать заявление в Нацсовет по телевидению и радиовещанию по специальной форме:

Для юридического лица:

идентификационные данные;

адрес, по которому осуществляется редакционный контроль, если он не совпадает с адресом местоположения (для аудиовизуальных, печатных и онлайн-медиа);

контактные данные;

фамилия, имя и отчество руководителя юрлица;

конечный бенефициарный владелец (при наличии).

Для ФЛП:

идентификационные данные;

место регистрации или предоставление сервиса, контактные данные.

Нацсовет подготовил для субъектов в сфере медиа инструкцию, как пройти процесс регистрации (см. инфографику).

Отметим, зарегистрированные СМИ имеют законодательную защиту и ряд преференций. Зарегистрированные медиа нельзя будет заблокировать вообще, даже временно, а незарегистрированные только до двух недель.

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