Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре может стать меньше зарегистрированных СМИ

Сегодня 12:43
просмотров

До 31 марта 2024 года уже зарегистрированные СМИ, чтобы оставаться в этом статусе, должны перерегистрироваться. Иначе они будут работать как незарегистрированные.

Новости Днепра про В Днепре может стать меньше зарегистрированных СМИ

Об этом сообщает Национальный союз журналистов Украины.

Отмечается, что для регистрации нужно подать заявление в Нацсовет по телевидению и радиовещанию по специальной форме:

Для юридического лица:

  • идентификационные данные;
  • адрес, по которому осуществляется редакционный контроль, если он не совпадает с адресом местоположения (для аудиовизуальных, печатных и онлайн-медиа);
  • контактные данные;
  • фамилия, имя и отчество руководителя юрлица;
  • конечный бенефициарный владелец (при наличии).

Для ФЛП:

  • идентификационные данные;
  • место регистрации или предоставление сервиса, контактные данные.

Нацсовет подготовил для субъектов в сфере медиа инструкцию, как пройти процесс регистрации (см. инфографику).

Отметим, зарегистрированные СМИ имеют законодательную защиту и ряд преференций. Зарегистрированные медиа нельзя будет заблокировать вообще, даже временно, а незарегистрированные только до двух недель.

Новости Днепра про В Днепре может стать меньше зарегистрированных СМИ

Новости Днепра про В Днепре может стать меньше зарегистрированных СМИ

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре может стать меньше зарегистрированных СМИУкраїнська Новости Днепра про В Днепре может стать меньше зарегистрированных СМИРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Кривом Роге мужчина сжег себя заживо: кто-то снимал это на видео
Новости Днепра
Сегодня 18:07
В Кривом Роге мужчина сжег себя заживо: кто-то снимал это на видео

Правоохранители будут выяснять все обстоятельства.

Женщина, погибшая в результате обстрела Павлограда, могла не услышать тревогу из-за наушников
Новости Днепра
Сегодня 15:33
Женщина, погибшая в результате обстрела Павлограда, могла не услышать тревогу из-за наушников

Женщина, погибшая из-за обстрела в сквере Павлограда, могла быть в…

Депутаты выбрали новое название для Новомосковска: какое именно
Новости Днепра
Сегодня 11:44
Депутаты выбрали новое название для Новомосковска: какое именно

Для Новомосковска наконец-то выбрали новое название. Теперь его должна утвердить…

«Когда твоя дочь плачет в трубку, потому вылетают двери и окна»: кинологиня из Павлограда о утренней атаке
Новости Днепра
Сегодня 11:21
«Когда твоя дочь плачет в трубку, потому вылетают двери и окна»: кинологиня из Павлограда о утренней атаке

Руководитель поисково-спасательного отряда "Антарес" Лариса Борисенко поделилась деталями утренних обстрелов…

Последние новости

В Днепре обломки сбитой ракеты упали на территорию предприятия: детали от ОВА
В Днепре обломки сбитой ракеты упали на территорию предприятия: детали от ОВА

Появились новые подробности взрыва в Днепре и последствий атаки на Павлоград.

Сегодня 18:38
2
просмотров
В Кривом Роге мужчина сжег себя заживо: кто-то снимал это на видео
В Кривом Роге мужчина сжег себя заживо: кто-то снимал это на видео

Правоохранители будут выяснять все обстоятельства.

Сегодня 18:07
4
просмотров
В Днепре трамвай временно изменит схему движения
В Днепре трамвай временно изменит схему движения

В Днепре один из трамваев изменит схему движения.

Сегодня 17:47
2
просмотров
Собственникам каких машин в Днепре нужно пройти техосмотр в 2024 году и сколько это стоит
Собственникам каких машин в Днепре нужно пройти техосмотр в 2024 году и сколько это стоит

В Верховной Раде Украины активно обговаривают возвращение техосмотра для всех без исключения автомобилей, но пока решение еще не принято и проходить ежегодный техосмотр необходимо только части автомобилей, ездящим по дорогам Днепра и Украины.

Сегодня 17:19
3
просмотров
В Днепре 7-летняя девочка подожгла на себе платье и получила серьезные ожоги
В Днепре 7-летняя девочка подожгла на себе платье и получила серьезные ожоги

Ребенок играл с зажигалкой.

Сегодня 16:55
4
просмотров
В Днепре во время масштабной тревоги слышали взрыв: в ПвК «Схід» дали комментарий
В Днепре во время масштабной тревоги слышали взрыв: в ПвК «Схід» дали комментарий

Беспокойный день в Днепре и области.

Сегодня 16:38
7
просмотров
Житель Днепра нашел себе «невесту» с инвалидностью, чтобы уехать за границу
Житель Днепра нашел себе «невесту» с инвалидностью, чтобы уехать за границу

Житель Днепропетровщины нашел себе невесту, которая имеет инвалидность, чтобы уехать за пределы Украины.

Сегодня 16:26
2
просмотров
В Нацполиции рассказали, будут ли полицейские раздавать повестки
В Нацполиции рассказали, будут ли полицейские раздавать повестки

Полицейские не будут ходить вместе с представителями ТЦК и раздавать повестки, во всяком случае до тех пор, пока такая норма не будет прописана в законе.

Сегодня 15:51
8
просмотров
Женщина, погибшая в результате обстрела Павлограда, могла не услышать тревогу из-за наушников
Женщина, погибшая в результате обстрела Павлограда, могла не услышать тревогу из-за наушников

Женщина, погибшая из-за обстрела в сквере Павлограда, могла быть в наушниках и не услышать тревогу.

Сегодня 15:33
5
просмотров
Река, кусты сирени и трамвай: как за 170 лет изменился зеленый бульвар на Яворницкого в Днепре (ФОТО)
Река, кусты сирени и трамвай: как за 170 лет изменился зеленый бульвар на Яворницкого в Днепре (ФОТО)

Проспект Яворницкого – один из самых старейших в Днепре. Он стал главной и центральной улицей города практически с момента основания населенного пункта. По нему долгое время текла река Половица, также на проспекте жители города пасли домашних животных, но в 1850—х…

Сегодня 15:25
2
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх