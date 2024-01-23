В Днепре может стать меньше зарегистрированных СМИ

Об этом сообщает Национальный союз журналистов Украины.
Отмечается, что для регистрации нужно подать заявление в Нацсовет по телевидению и радиовещанию по специальной форме:
Для юридического лица:
Для ФЛП:
Нацсовет подготовил для субъектов в сфере медиа инструкцию, как пройти процесс регистрации (см. инфографику).
Отметим, зарегистрированные СМИ имеют законодательную защиту и ряд преференций. Зарегистрированные медиа нельзя будет заблокировать вообще, даже временно, а незарегистрированные только до двух недель.
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