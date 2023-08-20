У Дніпрі місцеві влаштували криваву бійку в маршрутці

Кадри можуть вас шокувати.

За останню добу в громадському транспорті Дніпра сталися два жахливі інциденти.

Так, в маршрутці на Лівобережному-3 чоловіку розбили ніс. У мережі пишуть, що “постраждалий” чіплявся до жінок, за що й отримав прочуханки.

А інший кривавий інцидент стався у приміській електричці – там хлопець розбив вікно через сварку з дівчиною та сильно поранився.

У поліції ці випадки поки не коментували.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у центрі Дніпра біля одного із барів побили патрульного: що відомо.

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