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У Дніпрі місцеві влаштували криваву бійку в маршрутці

Сьогодні 15:03
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Кадри можуть вас шокувати.

Новости Днепра про У Дніпрі місцеві влаштували криваву бійку в маршрутці

За останню добу в громадському транспорті Дніпра сталися два жахливі інциденти.

Так, в маршрутці на Лівобережному-3 чоловіку розбили ніс. У мережі пишуть, що “постраждалий” чіплявся до жінок, за що й отримав прочуханки.

Новости Днепра про У Дніпрі місцеві влаштували криваву бійку в маршрутці

А інший кривавий інцидент стався у приміській електричці – там хлопець розбив вікно через сварку з дівчиною та сильно поранився.

У поліції ці випадки поки не коментували.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у центрі Дніпра біля одного із барів побили патрульного: що відомо. 

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Новости Днепра про У Дніпрі місцеві влаштували криваву бійку в маршрутціУкраїнська

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