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В Днепре местные устроили кровавую драку в маршрутке

Сегодня 15:03
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Кадры могут вас шокировать.

Новости Днепра про В Днепре местные устроили кровавую драку в маршрутке

За последние сутки в общественном транспорте Днепра произошло два ужасных инцидента.

Так, в маршрутке на Левобережном-3 мужчине разбили нос. В сети пишут, что «пострадавший» приставал к женщинам, за что и получил.

Новости Днепра про В Днепре местные устроили кровавую драку в маршрутке

Еще один кровавый инцидент произошел в пригородной электричке – там парень разбил окно из-за ссоры с девушкой и сильно поранился. 

В полиции эти случаи пока не комментировали.

Напомним, ранее мы писали, что в центре Днепра возле одного из баров избили патрульного: что известно.

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