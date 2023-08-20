В Днепре местные устроили кровавую драку в маршрутке

За последние сутки в общественном транспорте Днепра произошло два ужасных инцидента.
Так, в маршрутке на Левобережном-3 мужчине разбили нос. В сети пишут, что «пострадавший» приставал к женщинам, за что и получил.
Еще один кровавый инцидент произошел в пригородной электричке – там парень разбил окно из-за ссоры с девушкой и сильно поранился.
В полиции эти случаи пока не комментировали.
Напомним, ранее мы писали, что в центре Днепра возле одного из баров избили патрульного: что известно.
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