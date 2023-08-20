У Дніпрі невідомі посеред дороги зливали нечистоти

На правопорушників склали протокол.

Учора, 19 серпня, невідомі зливали нечистоти з асенізаційної машини на дорогу біля лісосмуги.

Сталося це в районі Криворізького шосе.

Про це повідомляє «Дніпро Оперативний».

Правопорушників помітили та викликали на місце поліцію.

Правоохоронці за даним фактом склали протокол за ст. 152 (Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів).

Читайте також:

Українська

Автор: