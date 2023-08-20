У Дніпрі невідомі посеред дороги зливали нечистоти

Учора, 19 серпня, невідомі зливали нечистоти з асенізаційної машини на дорогу біля лісосмуги.
Сталося це в районі Криворізького шосе.
Про це повідомляє «Дніпро Оперативний».
Правопорушників помітили та викликали на місце поліцію.
Правоохоронці за даним фактом склали протокол за ст. 152 (Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів).
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