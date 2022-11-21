У Дніпрі Mercedes Sprinter зіткнувся з відбійником та перекинувся на бік (ФОТО)

У неділю, 20 листопада, о 19:24 на лінію «101» надійшло повідомлення про аварію на вулиці Набережна Заводська.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Рятувальники оперативно виїхали на місце події. Прибувши, вони встановили, що водій маловантажного автомобіля Mercedes-Benz Sprinter не впорався з керуванням, зіткнувся з відбійником та перекинувся на бік.

На щастя, водій автівки не постраждав.

Рятувальники ліквідували наслідки події, а всі обставини ДТП будуть встановлювати правоохоронці.

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