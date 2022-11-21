Зробіть запаси: сьогодні в Дніпрі не буде води (АДРЕСИ)

З цієїп причини води не буде по наступним адресам:
📌просп. Слобожанський, 40-90;
📌вул. Хмельницького, 2-33;
📌просп. Калнишевського, 1-72;
📌вул. Батумська, 8-64;
📌вул. Старочумацька (колишня Байкальська), 1, 10, 11;
📌вул. Квітки Цисик (колишня Гулі Корольової), 1-36;
📌вул. Яскрава (колишня Тверьска), 1-41;
📌вул. Пулковська, 21, 23, 28, 29;
📌вул. Осіння, 7-13;
📌просп. Миру, 35, 43, 49, 55, 63, 71, 75.
💡Воду дадуть відновлять після відновлення подачі електроенергії.
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