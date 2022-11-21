В Днепре Mercedes Sprinter столкнулся с отбойником и опрокинулся на бок (ФОТО)

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Спасатели оперативно выехали на место происшествия. Прибыв, они установили, что водитель малогрузного автомобиля Mercedes-Benz Sprinter не справился с управлением, столкнулся с отбойником и опрокинулся на бок.
К счастью, водитель автомобиля не пострадал.
Спасатели ликвидировали последствия случившегося, а все обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители.
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