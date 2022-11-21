В Днепре Mercedes Sprinter столкнулся с отбойником и опрокинулся на бок (ФОТО)

В воскресенье, 20 ноября, в 19:24 на линию «101» поступило сообщение об аварии на улице Набережная Заводская.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Спасатели оперативно выехали на место происшествия. Прибыв, они установили, что водитель малогрузного автомобиля Mercedes-Benz Sprinter не справился с управлением, столкнулся с отбойником и опрокинулся на бок.

К счастью, водитель автомобиля не пострадал.

Спасатели ликвидировали последствия случившегося, а все обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители.

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