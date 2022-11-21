Шість обстрілів за ніч: окупанти били по Нікопольському району «Градами» та важкою артилерією

Окупанти тероризували Нікопольський район «Градами» та важкою артилерією.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За ніч 21 листопада росіяни ударили по трьох громадах близько шести раз – по Марганецькій, Мирівській та Нікопольській. По ним прилетіло майже 60 снарядів.

У Нікополі під час обстрілу поранено 78-річного чоловіка. Медики надали йому допомогу і пенсіонер залишився лікуватися вдома. У місті снаряди пошкодили приватні будинки, човен та автівки.

У Мирівській та Марганецькій громадах, на щастя, постраждалих немає.

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