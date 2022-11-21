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  • Шість обстрілів за ніч: окупанти били по Нікопольському району «Градами» та важкою артилерією

Шість обстрілів за ніч: окупанти били по Нікопольському району «Градами» та важкою артилерією

Сьогодні 08:30
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Окупанти тероризували Нікопольський район «Градами» та важкою артилерією.

Новости Днепра про Шість обстрілів за ніч: окупанти били по Нікопольському району «Градами» та важкою артилерією

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За ніч 21 листопада росіяни ударили по трьох громадах близько шести раз – по Марганецькій, Мирівській та Нікопольській. По ним прилетіло майже 60 снарядів.

У Нікополі під час обстрілу поранено 78-річного чоловіка. Медики надали йому допомогу і пенсіонер залишився лікуватися вдома. У місті снаряди пошкодили приватні будинки, човен та автівки.

У Мирівській та Марганецькій громадах, на щастя, постраждалих немає. 

Новости Днепра про Шість обстрілів за ніч: окупанти били по Нікопольському району «Градами» та важкою артилерією

Новости Днепра про Шість обстрілів за ніч: окупанти били по Нікопольському району «Градами» та важкою артилерією

Новости Днепра про Шість обстрілів за ніч: окупанти били по Нікопольському району «Градами» та важкою артилерією

Новости Днепра про Шість обстрілів за ніч: окупанти били по Нікопольському району «Градами» та важкою артилерієюУкраїнська Новости Днепра про Шість обстрілів за ніч: окупанти били по Нікопольському району «Градами» та важкою артилерієюРусский

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#новини Дніпра #обстріл
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