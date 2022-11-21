Шість обстрілів за ніч: окупанти били по Нікопольському району «Градами» та важкою артилерією

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За ніч 21 листопада росіяни ударили по трьох громадах близько шести раз – по Марганецькій, Мирівській та Нікопольській. По ним прилетіло майже 60 снарядів.
У Нікополі під час обстрілу поранено 78-річного чоловіка. Медики надали йому допомогу і пенсіонер залишився лікуватися вдома. У місті снаряди пошкодили приватні будинки, човен та автівки.
У Мирівській та Марганецькій громадах, на щастя, постраждалих немає.Надежда Захарченко
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