Шесть обстрелов за ночь: оккупанты били по Никопольскому району «Градами» и тяжелой артиллерией

Оккупанты терроризировали Никопольский район «Градами» и тяжелой артиллерией.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

За ночь 21 ноября россияне ударили по трем громадам около шести раз – по Марганецкой, Мировской и Никопольской. По ним прилетело почти 60 снарядов.

В Никополе во время обстрела ранен 78-летний мужчина. Медики оказали ему помощь и пенсионер остался лечиться дома. В городе снаряды повредили частные дома, лодку и машины.

В Мировской и Марганецкой громадах, к счастью, пострадавших нет.

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