У Дніпрі маршрутка врізалась у трансформатор: прилеглі будинки залишились без світла

У прес службі патрульної поліції Дніпропетровської області повідомили про те, що водій покинув місце події до приїзду правоохоронців.
Поліцейські склали схему ДТП та передали відповідну інформацію до відділу розшуку.
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