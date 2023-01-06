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  • У Дніпрі маршрутка врізалась у трансформатор: прилеглі будинки залишились без світла

У Дніпрі маршрутка врізалась у трансформатор: прилеглі будинки залишились без світла

Сьогодні 22:15
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На вулиці Героїв Дніпра сталася ДТП. Маршрутка №21 врізалась у трансформатор, в результаті чого було знеструмлено низку будинків на прилеглих вулицях.

Новости Днепра про У Дніпрі маршрутка врізалась у трансформатор: прилеглі будинки залишились без світла

У прес службі патрульної поліції Дніпропетровської області повідомили про те, що водій покинув місце події до приїзду правоохоронців.

Поліцейські склали схему ДТП та передали відповідну інформацію до відділу розшуку.

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Новости Днепра про У Дніпрі маршрутка врізалась у трансформатор: прилеглі будинки залишились без світлаУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі маршрутка врізалась у трансформатор: прилеглі будинки залишились без світлаРусский

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