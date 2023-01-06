В Днепре маршрутка врезалась в трансформатор: близлежащие дома остались без света

На улице Героев Днепра произошло ДТП. Маршрутка №21 врезалась в трансформатор, в результате чего был обесточен ряд домов на близлежащих улицах.

В пресс-службе патрульной полиции Днепропетровской области сообщили о том, что водитель покинул место происшествия до приезда правоохранителей.

Полицейские составили схему ДТП и передали соответствующую информацию в отдел розыска.

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