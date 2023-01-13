У Дніпрі логіст виявився ворожим агітатором

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.
Так, мешканець Дніпра, який працює в сфері логістики, виявився ворожим агітатором. Відкрито свої проросійські погляди він не афішував, але у власних соцмережах займався пропагандою та виправдовував збройну агресію Росії.
Ще одного фаната Росії затримали в Кривому Розі. Чоловік неодноразово виїжджав на заробітки у Росію, де “заразився” ідеєю руського міра. Після повномасштабного вторгнення він постійно жив в Україні та почав активно просувати ворожі меседжі. Його затримали.
Обох чоловіків затримали та оголосили про підозру. Їхню подальшу долю вирішить суд.Яна Юхименко
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