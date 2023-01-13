В Днепре логист оказался враждебным агитатором

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Так, житель Днепра, работающий в сфере логистики, оказался враждебным агитатором. Откровенно свои пророссийские взгляды он не афишировал, но в собственных соцсетях занимался пропагандой и оправдывал вооруженную агрессию России.
Еще один фанат России задержан в Кривом Роге. Мужчина неоднократно уезжал на заработки в Россию, где «заразился» идеей русского мира. После полномасштабного вторжения он постоянно жил в Украине и начал активно продвигать вражеские месседжи. Его задержали.
Оба мужчины задержаны и объявлены о подозрении. Их дальнейшую судьбу решит суд.
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