В Днепре логист оказался враждебным агитатором

В Днепропетровской области задержали двух мужчин, которые оправдывали агрессию РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Так, житель Днепра, работающий в сфере логистики, оказался враждебным агитатором. Откровенно свои пророссийские взгляды он не афишировал, но в собственных соцсетях занимался пропагандой и оправдывал вооруженную агрессию России.

Еще один фанат России задержан в Кривом Роге. Мужчина неоднократно уезжал на заработки в Россию, где «заразился» идеей русского мира. После полномасштабного вторжения он постоянно жил в Украине и начал активно продвигать вражеские месседжи. Его задержали.

Оба мужчины задержаны и объявлены о подозрении. Их дальнейшую судьбу решит суд.

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