У Дніпрі кур’єр Bolt Food врізався в дорожній знак: його госпіталізували до лікарні

Учора, 21 листопада, у Дніпрі на вулиці Князя Володимира Великого стався неприємний випадок.

Там кур’єр служби Bolt Food врізався в дорожній знак.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що хлопець їхав на велосипеді по тротуару, він не помітив металеву перекладину на знакові та врізався в неї.

На місце викликали швидку. Кур’єра госпіталізували до лікарні з розсіченим обличчям.

Будь ласка, будьте уважні та обережні!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі двоє чоловіків побили кур’єра Bolt Food: хотіли забрати сумку та скутер.

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