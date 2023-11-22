У Дніпрі кур’єр Bolt Food врізався в дорожній знак: його госпіталізували до лікарні

Там кур’єр служби Bolt Food врізався в дорожній знак.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Зазначається, що хлопець їхав на велосипеді по тротуару, він не помітив металеву перекладину на знакові та врізався в неї.
На місце викликали швидку. Кур’єра госпіталізували до лікарні з розсіченим обличчям.
Будь ласка, будьте уважні та обережні!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі двоє чоловіків побили кур’єра Bolt Food: хотіли забрати сумку та скутер.
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