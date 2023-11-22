Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі кур’єр Bolt Food врізався в дорожній знак: його госпіталізували до лікарні

У Дніпрі кур’єр Bolt Food врізався в дорожній знак: його госпіталізували до лікарні

Сьогодні 09:10
просмотров

Учора, 21 листопада, у Дніпрі на вулиці Князя Володимира Великого стався неприємний випадок.

Новости Днепра про У Дніпрі кур'єр Bolt Food врізався в дорожній знак: його госпіталізували до лікарні

Там кур’єр служби Bolt Food врізався в дорожній знак.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що хлопець їхав на велосипеді по тротуару, він не помітив металеву перекладину на знакові та врізався в неї.

На місце викликали швидку. Кур’єра госпіталізували до лікарні з розсіченим обличчям.

Будь ласка, будьте уважні та обережні!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі двоє чоловіків побили кур’єра Bolt Food: хотіли забрати сумку та скутер. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі кур'єр Bolt Food врізався в дорожній знак: його госпіталізували до лікарніУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі кур'єр Bolt Food врізався в дорожній знак: його госпіталізували до лікарніРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі погрожували підірвати «Мост-сіті» та ще три торговельні комплекси
Новини Дніпра
Сьогодні 08:38
У Дніпрі погрожували підірвати «Мост-сіті» та ще три торговельні комплекси

Чи евакуйовували людей під час перевірки - не повідомляється.

У Дніпрі демонтували аварійні колони, які будували полонені німці 77 років тому
Новини Дніпра
Вчора 22:01
У Дніпрі демонтували аварійні колони, які будували полонені німці 77 років тому

У Дніпрі демонтували аварійні колони.

У Павлограді патрульні заробляли десятки тисяч гривень за допомогою фейкового Драгера
Новини Дніпра
Вчора 21:22
У Павлограді патрульні заробляли десятки тисяч гривень за допомогою фейкового Драгера

Деякі павлоградські правоохоронці заробляли на фейкових Драгерах.

Насувається людинопад: у Дніпрі попередили про небезпечні погодні умови
Новини Дніпра
Вчора 20:44
Насувається людинопад: у Дніпрі попередили про небезпечні погодні умови

У Дніпрі 22 листопада очікується ожеледиця.

Наверх